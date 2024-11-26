Молодая команда ищет видеомонтажера для работы с международными брендами. Удаленная работа с оплатой $15-20 за минуту видео. Необходимы навыки монтажа в Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve или Final Cut, чувство стиля и внимательность к деталям. Оплата раз в месяц на рублевую карту или в криптовалюте.