Ролики для Тік Ток. Тематика - думки.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки27 просмотров

Потрібно зробити декілька роликів для ТікТок.
Конкретна кількість буде залежати від вартості.

Довжина ролику = 61 секунда.

Коротке ТЗ:

  • озвучуємо за допомогою ШІ

  • підбираємо максимально схожі до оригіналу зображення

  • додаємо фонову музику

  • робимо субтитри

Більш докладно розповім за запитом

Добавление музыкиДобавление субтитровПеревод видео
5 месяцев назад
MSQ_Manager
Валентин 
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