Я ищу моушн-дизайнера для создания коротких рекламных видео в сфере гемблинга.

В обязанности входит создание ярких и эффектных видео до 15 секунд по готовому ТЗ, монтаж и нарезка существующего видеоматериала, анимация элементов для придания роликам динамики. Идеально, если у кандидата есть опыт работы с нейросетями и навыки создания дипфейков.

Мы предлагаем удаленную работу с гибким графиком, постоянный поток задач (ориентировочно 80 видео в месяц), стабильную оплату $1000 за 40 роликов, возможность работать в дружной команде профессионалов.

Ищем креативного и ответственного специалиста с опытом в создании коротких рекламных видео и базовыми навыками анимации, кто готов экспериментировать с новыми инструментами.