Я ищу видеомонтажера для создания Reels на постоянной основе.

Основные обязанности будут включать монтаж трендовых Reels (30 штук в месяц), а также монтаж более сложных Reels с интересных съемок.

Перед началом работы потребую выполнение тестового задания, которое состоит из двух частей:

1) повторение монтажа Reels по референсу и

2) самостоятельный монтаж Reels с девушкой под заданную музыку.

Работа будет удаленной, материалы для монтажа будут отправляться раз в 1-2 недели, а оплата обсуждается индивидуально.

Для выполнения работы необходимо наличие опыта работы с монтажом Reels, ответственность, пунктуальность, креативность и чувство стиля.