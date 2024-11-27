Видеомонтажер для Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок55 просмотров

Я ищу видеомонтажера для создания Reels на постоянной основе.

Основные обязанности будут включать монтаж трендовых Reels (30 штук в месяц), а также монтаж более сложных Reels с интересных съемок.

Перед началом работы потребую выполнение тестового задания, которое состоит из двух частей:

1) повторение монтажа Reels по референсу и

2) самостоятельный монтаж Reels с девушкой под заданную музыку.

Работа будет удаленной, материалы для монтажа будут отправляться раз в 1-2 недели, а оплата обсуждается индивидуально.

Для выполнения работы необходимо наличие опыта работы с монтажом Reels, ответственность, пунктуальность, креативность и чувство стиля.

ReelsМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
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