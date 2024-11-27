Требуется моушн-дизайнер для создания коротких рекламных видео (до 15 секунд) в сфере гемблинга. Обязанности включают монтаж, нарезку и анимацию. Опыт работы с нейросетями и дипфейками приветствуется. Предлагаем удаленную работу с гибким графиком и стабильную оплату $1000 за 40 роликов. Ищем креативного специалиста с опытом в создании рекламных видео.
Видеомонтажер для Reels
Я ищу видеомонтажера для создания Reels на постоянной основе.
Основные обязанности будут включать монтаж трендовых Reels (30 штук в месяц), а также монтаж более сложных Reels с интересных съемок.
Перед началом работы потребую выполнение тестового задания, которое состоит из двух частей:
1) повторение монтажа Reels по референсу и
2) самостоятельный монтаж Reels с девушкой под заданную музыку.
Работа будет удаленной, материалы для монтажа будут отправляться раз в 1-2 недели, а оплата обсуждается индивидуально.
Для выполнения работы необходимо наличие опыта работы с монтажом Reels, ответственность, пунктуальность, креативность и чувство стиля.
Заявки фрилансеров
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