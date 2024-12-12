Дизайн YouTube канала

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки336 просмотров

Требуется дизайнер для оформления YouTube каналов с нуля, включая разработку концепции, создание аватара, баннера и превью обложек.

Откликаться в личные сообщения с примерами работ и ценами.

YouTubeСоздание аватарокСоздание баннеровСоздание превью
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Даниэль
 
24 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Тина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Камал
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 месяцев назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки