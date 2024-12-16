Требуется перерисовать карту в векторном формате, включающую 7 наименований объектов и 7 пиктограмм. Важное требование — красивое и инфографичное исполнение. Срок выполнения составляет 3-4 дня. Бюджет — 2500, возможны правки и обсуждение цены.
Дизайн тату
собрать целостную тату от щиколотки до колена вкруг, с разными персонажами (примеры покажу)
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