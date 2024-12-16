Детский иллюстратор для серии книг о кибербезопасности

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Закрыт4 заявки215 просмотров

Ищу талантливого детского иллюстратора для создания увлекательной и познавательной серии книг для детей в возрасте 7–12 лет. Работа над книгой, посвящённой кибербезопасности. Необходимы креативные иллюстрации, передающие атмосферу приключений, юмора и знаний. Важно умение работать в современном цифровом стиле и желание погружаться в тему. Сроки гибкие с оговорёнными этапами.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
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