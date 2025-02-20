Требуется помощь в исправлении кода для парсера эвентов в MongoDB. Необходимо изменить запрос так, чтобы находились все объекты массива script, у которых значение timeStamp больше заданного toResumeFrom. Текущий код возвращает только следующий объект, а нужен весь массив объектов, соответствующих условию.
GUI для разбивки на сегменты точек объезда на карте (Google maps)
Нужно написать скрипт (набор скриптов).
На текущий момент, используя Google Maps Directions API, или Routes API, мы можем составить маршрут максимум для 25 точек
Нужен GUI, чтобы можно было указанный большой список точек (от 26 до 100шт.) удобно разделить на группы (по 25шт.), и связать эти группы между собой.
На выходе надо получить упорядоченную последовательность таких групп, где по точкам в каждой группе мы делаем маршрут. При этом надо указать, как из одной группы должен идти переход в следующую (через какую точку, например). И по идее совокупность этих маршрутов должна на карте выводится как один общий маршрут - конец первого маршрута группы совпадает с началом второго, конец второго с началом третьего и т.д.
Возможна такая реализация
1. Мы, используя прямоугольники, выбираем сегменты до 23 точек (перемещая смежные грани сегментов мышкой мы увеличиваем в одном количество, уменьшаем в другом). Нужно чтобы при перемещении граней автоматически подсчитывалось и отображалось количество выбранных плоскостей (и если кол-во становится меньше или равно 25 - меняет цвет на зеленый с красного).
2. Мы выбираем начальную и конечную точки, а также точки соприкосновения сегментов (если они не могут быть выбраны автоматически):
3. Жмем просчет, и создаётся маршрут из 4 подмаршрутов по каждому сегменту. Где финиш предыдущего сегмента - это старт следующего.
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