Привет, мне необходимо сформировать прототип проекта для сайта. Это будет сервис - более подробно я расскажу при личном общении, пожалуйста оставляйте свои заявками кто умеет это делать и желательно с ссылками на свои работы.

Примерное количество страниц - до 20, если будет больше - обсудим это по ходу проекта.

Предлагайте свои цены и сроки!