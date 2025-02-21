Необходимо создать прототип проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок196 просмотров

Привет, мне необходимо сформировать прототип проекта для сайта. Это будет сервис - более подробно я расскажу при личном общении, пожалуйста оставляйте свои заявками кто умеет это делать и желательно с ссылками на свои работы.

Примерное количество страниц - до 20, если будет больше - обсудим это по ходу проекта.

Предлагайте свои цены и сроки!

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