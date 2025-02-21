Требуется специалист для профессиональной настройки AMO CRM. Основные задачи: контроль процессов и оптимизация продаж. Необходим опыт работы с CRM-системами.
Доработать сайт
Сделан в дополнение новый макет в figma.
Нужно оставив весь УЖЕ созданный функционал - поменять шрифты и добавить некоторые функции, согласно ТЗ ( https://docs.google.com/document/d/1f42HlrDj6tQ585... )
Сам сайт куда нужно будет вставить всё , исправить. : http://bahnar.devdenis.ru/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Требуется разработка прототипа проекта для веб-сервиса с количеством страниц до 20. Ожидается обсуждение деталей и требований во время выполнения. Укажите свои цены и сроки выполнения работы.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- $400
Требуется разработка графического интерфейса для разбивки большого списка точек (от 26 до 100) на группы до 25 точек для использования с Google Maps. Интерфейс должен позволять удобно выбирать сегменты, подсчитывать количество точек и визуализировать маршруты. На выходе ожидается упорядоченная последовательность маршрутов, связывающая группы точек для создания общего маршрута.Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Требуется помощь в исправлении кода для парсера эвентов в MongoDB. Необходимо изменить запрос так, чтобы находились все объекты массива script, у которых значение timeStamp больше заданного toResumeFrom. Текущий код возвращает только следующий объект, а нужен весь массив объектов, соответствующих условию.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется ментор по React Native для помощи в разработке простого мобильного приложения на две платформы. Необходимы советы по функциям, библиотекам, а также помощь в публикации. Ожидается опытный разработчик, способный дать рекомендации по улучшению кода и отрефакторить его при необходимости.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $113
Требуется доработать проект голосового помощника для Windows: интегрировать сверточную нейронную сеть для классификации голоса, добавить оффлайн русскую языковую модель, разбить проект по потокам и создать интерфейс вместо консольного. Также необходимо собрать exe-файл. Ищем ответственного исполнителя с опытом в данной области.Веб-программированиенет заявокЗакрытмесяц назад
Требуется доработка сайта на WordPress согласно техническому заданию. Ищем разработчика уровня middle, который сможет оценить время выполнения задачи и предоставить примеры работ. Возможность дальнейшего сотрудничества при успешном выполнении заказа.Веб-программирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработать бота для сайта seosprint.net. Основные функции: регистрация с капчей и сохранение пользователя в базе данных, использование нескольких прокси, выполнение заданий с перерывами в 30 минут. Важно проработать стабильность и эффективность работы бота.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработать продающий и современный лендинг для компании, специализирующейся на проектировании бассейнов. Дизайн должен быть позитивным и соответствовать атмосферным референсам, с акцентом на инженерные проекты и проектную документацию.Веб-программирование20 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка и настройка игрового сервера Counter-Strike 2 с поддержкой различных игровых режимов. Необходимы функции для игроков (регистрация, статистика, голосование, кастомизация) и администрации (панель управления, логирование, мониторинг). Стабильность сервера, минимальная задержка и возможность интеграции со сторонними сервисами обязательно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад