Разработать сайт для таро

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок45 просмотров

Нужно разработать сайт для продажи раскладов таро и сделать пару калькуляторов

Пример, который мне нравится https://matrixfate.com/

Создание калькуляторовСоздание сайтов
2 месяца назад
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