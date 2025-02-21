Требуется внести корректировки в работу фоновых видео на сайте. Задача включает улучшение функционала видео и адаптацию блока для мобильных устройств. Подробности изложены в документах.
Разработать сайт для таро
Нужно разработать сайт для продажи раскладов таро и сделать пару калькуляторов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется доработка интернет-магазина на Opencart 2. Необходимо установить модуль, который добавляет возможность выбора опций товара, таких как цвет с описанием. Также требуется настройка мелких параметров сайта для улучшения функционала и удобства пользователей.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $300
Требуется доработка сайта с сохранением существующего функционала. Необходимо изменить шрифты и добавить новые функции согласно техническому заданию. Новый макет доступен в Figma. Работа предполагает исправление и интеграцию изменений на сайте.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется специалист для профессиональной настройки AMO CRM. Основные задачи: контроль процессов и оптимизация продаж. Необходим опыт работы с CRM-системами.Закрытмесяц назад
Требуется разработка прототипа проекта для веб-сервиса с количеством страниц до 20. Ожидается обсуждение деталей и требований во время выполнения. Укажите свои цены и сроки выполнения работы.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- $400
Требуется разработка графического интерфейса для разбивки большого списка точек (от 26 до 100) на группы до 25 точек для использования с Google Maps. Интерфейс должен позволять удобно выбирать сегменты, подсчитывать количество точек и визуализировать маршруты. На выходе ожидается упорядоченная последовательность маршрутов, связывающая группы точек для создания общего маршрута.Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Требуется помощь в исправлении кода для парсера эвентов в MongoDB. Необходимо изменить запрос так, чтобы находились все объекты массива script, у которых значение timeStamp больше заданного toResumeFrom. Текущий код возвращает только следующий объект, а нужен весь массив объектов, соответствующих условию.Закрыт2 месяца назад
Требуется ментор по React Native для помощи в разработке простого мобильного приложения на две платформы. Необходимы советы по функциям, библиотекам, а также помощь в публикации. Ожидается опытный разработчик, способный дать рекомендации по улучшению кода и отрефакторить его при необходимости.Закрытмесяц назад
- $113
Требуется доработать проект голосового помощника для Windows: интегрировать сверточную нейронную сеть для классификации голоса, добавить оффлайн русскую языковую модель, разбить проект по потокам и создать интерфейс вместо консольного. Также необходимо собрать exe-файл. Ищем ответственного исполнителя с опытом в данной области.Веб-программированиенет заявокЗакрытмесяц назад