Создать бот

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок333 просмотра

В данном задании вам необходимо создать автоматизированного бота для записи на визовые встречи в VFS Global.
Бот должен учитывать особенности защиты сайта VFS Global и обходить ограничения, такие как защита Cloudflare и каптчи.
Слоты открываются на очень короткий период времени, боту нужно быть очень быстрым.

Создание ботов
2 месяца назад
guest_1740173082234
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Баянсулу
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Денис
 
33 года
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад