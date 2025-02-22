Специалист по WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок361 просмотр

Техническое задание на поиск специалиста по WordPress
Цель:
Найти специалиста по WordPress для внесения изменений на сайт, устранения ошибок и оптимизации по Google.
Задачи:
Добавить новые пункты меню:
Услуги (страница с перечнем услуг)
Магазин (небольшой каталог товаров с возможностью покупки)
Офферы (страница с акциями и предложениями)
Исправить ошибки на сайте:
Проверка и устранение технических багов
Исправление проблем с отображением, скоростью загрузки, адаптивностью
Оптимизация под Google:
Улучшение скорости загрузки сайта
Оптимизация изображений и кода
Настройка SEO (мета-теги, заголовки, alt-тексты)
Дополнительно:
Желательно знание английского языка для работы с текстами и SEO
Требования к специалисту:
Опыт работы с WordPress (не менее 2 лет)
Понимание SEO-оптимизации и скорости загрузки сайтов
Знание WooCommerce для настройки магазина
Опыт исправления багов и оптимизации кода
Базовое знание английского языка (приветствуется)
Формат работы:
Удалённая работа
Оплата (фиксированная или почасовая)
Если заинтересованы, отправляйте примеры работ и стоимость услуг.

GoogleSEOWooCommerceWordPressОптимизация кодаОптимизация сайтовСоздание интернет-магазиновУстранение ошибок
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bogest
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