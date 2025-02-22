Техническое задание на поиск специалиста по WordPress

Цель:

Найти специалиста по WordPress для внесения изменений на сайт, устранения ошибок и оптимизации по Google.

Задачи:

Добавить новые пункты меню:

Услуги (страница с перечнем услуг)

Магазин (небольшой каталог товаров с возможностью покупки)

Офферы (страница с акциями и предложениями)

Исправить ошибки на сайте:

Проверка и устранение технических багов

Исправление проблем с отображением, скоростью загрузки, адаптивностью

Оптимизация под Google:

Улучшение скорости загрузки сайта

Оптимизация изображений и кода

Настройка SEO (мета-теги, заголовки, alt-тексты)

Дополнительно:

Желательно знание английского языка для работы с текстами и SEO

Требования к специалисту:

Опыт работы с WordPress (не менее 2 лет)

Понимание SEO-оптимизации и скорости загрузки сайтов

Знание WooCommerce для настройки магазина

Опыт исправления багов и оптимизации кода

Базовое знание английского языка (приветствуется)

Формат работы:

Удалённая работа

Оплата (фиксированная или почасовая)

Если заинтересованы, отправляйте примеры работ и стоимость услуг.