Разработайте бота, который будет автоматически выставлять товары на платформе Playerok, используя заранее подготовленные заготовки. Ожидается создание функционала, позволяющего значительно упростить процесс размещения товаров.
Специалист по WordPress
Техническое задание на поиск специалиста по WordPress
Цель:
Найти специалиста по WordPress для внесения изменений на сайт, устранения ошибок и оптимизации по Google.
Задачи:
Добавить новые пункты меню:
Услуги (страница с перечнем услуг)
Магазин (небольшой каталог товаров с возможностью покупки)
Офферы (страница с акциями и предложениями)
Исправить ошибки на сайте:
Проверка и устранение технических багов
Исправление проблем с отображением, скоростью загрузки, адаптивностью
Оптимизация под Google:
Улучшение скорости загрузки сайта
Оптимизация изображений и кода
Настройка SEO (мета-теги, заголовки, alt-тексты)
Дополнительно:
Желательно знание английского языка для работы с текстами и SEO
Требования к специалисту:
Опыт работы с WordPress (не менее 2 лет)
Понимание SEO-оптимизации и скорости загрузки сайтов
Знание WooCommerce для настройки магазина
Опыт исправления багов и оптимизации кода
Базовое знание английского языка (приветствуется)
Формат работы:
Удалённая работа
Оплата (фиксированная или почасовая)
Если заинтересованы, отправляйте примеры работ и стоимость услуг.
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