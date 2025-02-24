Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок82 просмотра

создание точной копии сайта с полным функционалом https://mwhsj.com/ (личный кабинет, возможности регистрации, пополнения баланса, подключение платежного шлюза, адаптивная версия для мобильных устройств)

Подключение админ панели с контролем учетных записей пользователей

Автоматические котировки курсов валют

Подключение чата тех помощи

Загрузка на хостинг

Адаптивная версткаИнтеграция платежных системНастройка хостингаСоздание сайтов
2 месяца назад
Adsplan04
Фред 
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Заявки фрилансеров

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Веб-программирование
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Веб-программирование
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