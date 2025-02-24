Требуется адаптировать шаблон WordPress под конкретные требования. Необходимо внести изменения в дизайн и функциональность сайта для достижения желаемого результата.
Чуть чуть правок по двум лендингам вордпресс
правки минимальные, работы на час
детали скину в лс
Заявки фрилансеров
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