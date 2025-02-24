Чуть чуть правок по двум лендингам вордпресс

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок185 просмотров

правки минимальные, работы на час

http://joxi.ru/gmvqZlLFvyokwr

детали скину в лс

WordPressДоработка сайтов
2 месяца назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Мариам
 
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Максим
 
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Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
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Віталій
 
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6 дней назад
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Илья
 
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месяц назад
1 отзыв(-1)
2 месяца назад
Юрий
 
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2 отзыва
2 месяца назад