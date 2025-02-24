Необходимо провести усовершенствование сайта на HTML на основе аудита для повышения его эффективности. Включить подключение к TGM и рекламным кабинетам для улучшения работы сайта.
Разработка веб-магазина на платформе Shopify
Техническое задание на разработку веб-магазина на платформе Shopify
1. Цель проекта
Создать интернет-магазин на платформе Shopify для продажи тортов и смузи, с возможностью настройки опций для каждого торта, встроенной корзиной, подключением домена и базовой SEO-настройкой.
2. Основные требования
Платформа: Shopify
Функциональность: магазин тортов и смузи с корзиной
Дизайн и функционал: аналогичный https://www.sweetesbakeshop.com/products/trifle-cake-cups
Наполнение контентом: не требуется, только создание структуры
Домен и хостинг: подключение
SEO: базовая настройка
Сроки: 10 дней
3. Функциональные требования
Функциональность страницы продукта (обязательное требование)
Возможность добавления к торту опций, как на https://www.sweetesbakeshop.com/products/chocolate-drip-cake
Разные варианты размеров, вкусов, дополнительных ингредиентов
Интерактивный выбор опций с изменением итоговой цены
Выбор шаблона
Бюджет: до $100
Должен поддерживать кастомизацию товаров
Встроенные SEO-возможности (желательно)
Подключение и настройка
Подключение домена и загрузка на хостинг
Базовая настройка Shopify
Установка и настройка выбранного шаблона
Настройка корзины и системы оплаты
Первичная SEO-оптимизация (мета-теги, URL-структура)
4. Требования к исполнителю
Опыт работы с Shopify
Аккаунт Shopify для работы предоставляется
5. Итоговый результат
Готовый интернет-магазин на Shopify
Функциональность добавления опций к тортам
Подключенный домен и хостинг
Базово настроенное SEO
Тестирование перед сдачей проекта
Заявки фрилансеров
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