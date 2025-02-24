Разработка веб-магазина на платформе Shopify

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Техническое задание на разработку веб-магазина на платформе Shopify

1. Цель проекта 
Создать интернет-магазин на платформе Shopify для продажи тортов и смузи, с возможностью настройки опций для каждого торта, встроенной корзиной, подключением домена и базовой SEO-настройкой.

2. Основные требования

  • Платформа: Shopify

  • Функциональность: магазин тортов и смузи с корзиной

  • Дизайн и функционал: аналогичный https://www.sweetesbakeshop.com/products/trifle-cake-cups

  • Наполнение контентом: не требуется, только создание структуры

  • Домен и хостинг: подключение

  • SEO: базовая настройка

  • Сроки: 10 дней

3. Функциональные требования

  1. Функциональность страницы продукта (обязательное требование)

    • Возможность добавления к торту опций, как на https://www.sweetesbakeshop.com/products/chocolate-drip-cake

    • Разные варианты размеров, вкусов, дополнительных ингредиентов

    • Интерактивный выбор опций с изменением итоговой цены

  2. Выбор шаблона

    • Бюджет: до $100

    • Должен поддерживать кастомизацию товаров

    • Встроенные SEO-возможности (желательно)

  3. Подключение и настройка

    • Подключение домена и загрузка на хостинг

    • Базовая настройка Shopify

    • Установка и настройка выбранного шаблона

    • Настройка корзины и системы оплаты

    • Первичная SEO-оптимизация (мета-теги, URL-структура)

4. Требования к исполнителю

  • Опыт работы с Shopify 

  • Аккаунт Shopify для работы предоставляется 

5. Итоговый результат

  • Готовый интернет-магазин на Shopify

  • Функциональность добавления опций к тортам

  • Подключенный домен и хостинг

  • Базово настроенное SEO

  • Тестирование перед сдачей проекта

ShopifyСоздание интернет-магазинов
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lazylonely
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