Требуется разработка тепловой модели асинхронного электродвигателя с использованием широтно-импульсного преобразователя. Необходимо вывести данные температуры обмотки статора в зависимости от параметров источника. Проект включает создание чертежей и схем для дальнейшего анализа.
AutoCad Задания
Нужно сделать 16 заданий в приложении AutoCad, это все ДЗ для универа, было бы здорово да бы все было готово до завтрашнего утра. Делать супер качественно не обязательно. Детали обговорим по необходимости
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