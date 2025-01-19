Требуются различные карты и чертежи для игры GTA San Andreas, включая физическую, климатическую и топографическую. Проект направлен на улучшение понимания игры и углубление знаний в программировании.
Чертёж Светильника для Изготовления
Нужно подготовить производственные чертежи для изготовления светильника:
Общий вид в трёх проекциях с размерами.
Детали и узлы, которые важно не пропустить при изготовлении.
Подетальная раскладка всей конструкции (т.е. каких деталей сколько и каких размеров). Стёкла отдельно, деревянные элементы отдельно.
Форма материала А4 в PDF
Размеры : L.28,5 см / P. 29 см / H. 81,5 см
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