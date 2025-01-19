Чертёж Светильника для Изготовления

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Закрыт4 заявки206 просмотров

Нужно подготовить производственные чертежи для изготовления светильника:

  • Общий вид в трёх проекциях с размерами.

  • Детали и узлы, которые важно не пропустить при изготовлении.

  • Подетальная раскладка всей конструкции (т.е. каких деталей сколько и каких размеров). Стёкла отдельно, деревянные элементы отдельно.

Форма материала А4 в PDF

Размеры : L.28,5 см / P. 29 см / H. 81,5 см

Создание чертежей
3 месяца назад
George_Waugh
Георгий 
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