Есть формат Plan, надо слелать dwg, и проверить точность размеров

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Закрыт8 заявок117 просмотров

Есть ручные зарисовки размеров и есть формат Plan, нужно сделать dwg, с проверкой точности всех размеров и стыковок стен

AutoCADСоздание чертежей
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