Требуется создать файл в формате CDR с изображением часовой и минутной стрелки по образцу. Каждая стрелка должна быть выполнена в соответствии с предоставленным примером. В предложении укажите стоимость и сроки выполнения работы.
Есть формат Plan, надо слелать dwg, и проверить точность размеров
Есть ручные зарисовки размеров и есть формат Plan, нужно сделать dwg, с проверкой точности всех размеров и стыковок стен
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