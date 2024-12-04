Сделать файл в формате CDR

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрытнет заявок8 просмотров

Необходимо нарисовать изделие (часовую и минутную стрелку) по образцу в формате cdr.
Каждую стрелку привести к виду, как файле образце.
В предложении указать стоимость и срок выполнения.

CorelDRAWСоздание иллюстраций
4 месяца назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сборка кондуктор скальчатый

    Необходимо завершить сборку кондуктора скальчатого в SolidWorks. Все файлы деталей уже подготовлены, и часть сборки выполнена. Требуется интеграция оставшихся элементов для корректной работы. Ожидается помощь в доработке проекта.

    SolidWorks
    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработка чертежей.

    $200

    Требуется опытный конструктор-технолог для создания комплекса чертежей на основе 3D-сканированной модели. Задача включает в себя подготовку детализированных чертежей для передачи в производство. Объем работ большой и разнообразный.

    Создание чертежей
    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Виконання складних геометричних побудов: спряження.

    $200

    Необходимо выполнить чертежи сложных геометрических построений, аналогичных прикрепленным изображениям, в программе AutoCAD. Готовый проект должен быть сохранен в формате чертежа.

    Создание чертежейAutoCAD
    Чертежи и Схемы7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужна помощь с планом Армирования здания

    Требуется начертить план армирования здания в AutoCAD. Чертежи и схемы должны соответствовать примеру, предоставленному в видео. Работа предназначена для студента вуза, поэтому усложнений не ожидается. Инструкции и пример будут высланы для более точного выполнения задания.

    Создание чертежейAutoCAD
    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Описание схемы

    Необходимо предоставить срочное и детальное описание схемы и чертежей. Ожидается четкое представление информации, чтобы фрилансеры могли понять суть задачи и требования к ней.

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Накреслити дві деталі у автокаді

    Потрібно накреслити дві деталі у AutoCAD відповідно до розмірів на рисунку. Виконана робота повинна бути в форматі PDF та одному з форматів: DXF, DWG, SVG, Ai, EPS або STEP. Для кожної деталі необхідно створити окреме креслення.

    Создание чертежейAutoCAD
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Перенести чертёж с бумаги в автокад

    Задача заключается в переносе чертежа с бумаги в программу AutoCAD. Необходимо создать точное электронное воспроизведение оригинала, обеспечив высокое качество и детализацию. Ожидается готовый файл в формате, совместимом с AutoCAD.

    Создание чертежейAutoCAD
    Чертежи и Схемы10 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Евроокно

    $50

    Необходимо разработать чертежи евроокна с профилем IV 88 и тройным стеклопакетом. Включите прямоугольные проекции, разрезы и детали, такие как ручка и петли. Укажите обработку поверхностей и возможность отдельного рисования деталей профиля.

    Создание чертежей
    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад