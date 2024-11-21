Эскиз дома из морских контейнеров

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт11 заявок348 просмотров

Есть готовый эскиз дома. Размеры через фунты нам нужно сделать на сантиметры

4 месяца назад
guest_1735624696151
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Елена
 
63 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Константин
 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Андрій
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Петр
 
62 года
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
4 месяца назад
Заур
 
41 год
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
2 отзыва
4 месяца назад
Евгения
 
24 года
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Наталья
 
32 года
10 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Геворг
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
35 отзывов
4 месяца назад
#1
Чертежи и Схемы
Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
онлайн
145 отзывов
4 месяца назад
Виктория
 
36 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Юрій
 
22 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад