Ищем опытного визуализатора архитектурных построек для создания концептов по референсам. Необходимо наличие портфолио, опыт работы от 2 лет и хороший вкус. Подходящие кандидаты должны иметь насмотренность в архитектуре.
Зделать проект дом
Я не успеваю делать задание по аутокад и пиши просбой помоч мне
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