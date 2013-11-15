Опыт работы

2003-2007гг. ЧП «Давыдов» - дизайнер интерьера.

Разработка дизайна интерьеров, смета, авторский надзор за объектами.

09.03.2007-25.02.2008гг. АО «Монолит-Инком» - архитектор. Проектирование коттеджей.

01.03.2008-20.08.2009гг. ООО «Харьковпроект» - архитектор. Проектирование жилых зданий и сооружений. Опыт работы в проектировании жилых многоэтажных зданий, разработка паркингов.

05.09.2009- 2010гг. ООО «Левел» - архитектор. Проектирование жилых зданий ( чертежи марки АР, АС). Теплотехнический расчет, расчет инсоляции зданий.

Получил должность ведущего архитектора.

01.12.2010 -19.12.2011гг. ООО «ТОРЕКС ГРУП АГ» - ведущий архитектор. Проектирование жилых, общественных зданий, а также агрокомплексов.

16.03.2012 –20.01.2013 ЧП «Спецстройпроект-1» - ведущий архитектор

15.03.2013-«Артбудинвест» - архитектор-дизайнер. Проектирование коттеджей и дизайн квартир.

15.11.2013-10.11.2015 ООО «Пам Хаус»

По совместительству проектный институт «Гипроцемент»

-ведущий архитектор, конструктор по совместительству. Реконструкция и проектирование жилых и промышленных зданий.,авторский надзор. Реконструкция и проектирование завода «Рапид». По совместительству («Гипроцмемент») проектирование цементных заводов .

На протяжении всей трудовой деятельности реализовано более 100 крупных и мелких объектов.

17.11.2015 – 11.10.202019 Arte-development – ведущий архитектор

15.02.2020 – 20.09.2021«РАПИД» проектирование зданий каркасного типа.

Ведущий архитектор, руководитель группы.

15.10.2021- «АЛИША ЭСТЭЙТ » ведущий архитектор, дизайнер.