Рабочая документация частного дома (стадия - РП)

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Закрыт3 заявки59 просмотров

Добрый день! Ищу архитектора с опытом для разработки рабочей документации частного дома (стадия - РП). Программа - Revit.
Напишите стоимость за кв.м. и пример вашей работы (альбом чертежей).

Спасибо!

Создание чертежей
5 месяцев назад
dtx
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