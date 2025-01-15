Требуется создание точного чертежа ресторана на острове Ко Панган для перепланировки. Имеются наброски и корректировки, включая высоту окон и расстояния. Необходим файл в формате DWG. Работы нужно выполнить срочно, так как проект требует оперативности. В дальнейшем планируется работа над чертежом всего комплекса Hotel CenterPoint Rental.