Нарисовать 4 тумбочки по образцам Базис мебельщик

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт1 заявка72 просмотра

Требуется нарисовать 4 тумбочки в Базис Мебельщик есть фото и все размеры.

Фурнитуру использовать из каталога боярд.

На выходе необходимо получить чертеж изделия, файлы для отправки на резку, спецификацию на каждое изделие.

Создание чертежей
4 месяца назад
jonson-ufa
Артур 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

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Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад