Разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad

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Закрыт5 заявок114 просмотров

Разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad

Набор чертежей включают

1. Архитектурный план

2. Структурный план

3. План электроснабжения

4. План сантехники

Все размеры должны в дюймовой системе.  Тексты на американском английском.

Предоставлю примеры чертежей в DWG, эскизы, фотографии, набранный текст и видео клипы для создания проекта. 

AutoCADСоздание чертежей
4 месяца назад
eugenekotlar
Евгений 
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