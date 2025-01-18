Черчение сантехники

$150
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Закрыт2 заявки251 просмотр

Здравствуйте. Необходимо выполнить разного рода черчение классическое в программе или на А4. С размерами, выносами, дополнениями. Ищу предпочтительно студентов, которые живут в общежитии.

Создание чертежей
3 месяца назад
alexandrnovi42
Александр 
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