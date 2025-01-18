Требуется дизайнер для диджитал кадрового агентства, который будет создавать иллюстрации для статей, работать с шаблонами, чек-листами и методичками в едином стиле, а также генерировать стикеры. Обязательное требование - владение ИИ-сервисами для упрощения работы.