Шукаються ілюстрації для клінінгової компанії: до 10 малюнків для флайєрів та візиток. Стиль має бути середнім між Діснеєм і наданим зразком. Оплата в євро за малюнок. Вимагається підготовка в друкарському форматі.
Черчение сантехники
Здравствуйте. Необходимо выполнить разного рода черчение классическое в программе или на А4. С размерами, выносами, дополнениями. Ищу предпочтительно студентов, которые живут в общежитии.
Заявки фрилансеров
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