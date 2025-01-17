Дизайнер для диджитал кадрового агентства

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки281 просмотр

Ищется дизайнер для диджитал кадрового агентства, который будет заниматься созданием иллюстраций для статей на сайте, работе с шаблонами, чек-листами и методичками в едином стиле, а также генерировать стикеры. Обязательно требуется владение ИИ-сервисами.

НейросетиСоздание иллюстрацийСоздание стикеров
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Ірина
 
42 года
2 года в сервисе
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3 месяца назад
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Юлия
 
23 года
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25 лет
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4 месяца назад