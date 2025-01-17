Необходимо нарисовать контурный эскиз для татуировки, основанный на предоставленных примерах. Рисунок должен включать черты женщины и собаки, как на фото. Примеры будут отправлены в личные сообщения.
Дизайнер для диджитал кадрового агентства
Ищется дизайнер для диджитал кадрового агентства, который будет заниматься созданием иллюстраций для статей на сайте, работе с шаблонами, чек-листами и методичками в едином стиле, а также генерировать стикеры. Обязательно требуется владение ИИ-сервисами.
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