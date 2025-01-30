Основы средств автоматизированного проектирования в энергетике

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Открыт1 заявка26 просмотров

Необходимо сделать лабораторные работы 2-6 в Autocad. Вариант 14. С 52 просмотр данных для варианта. Только практическая часть, без теории. Срок до 17.05.2025.

AutoCADСоздание чертежей
2 дня назад
Леонид
 
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2 дня назад
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Юра
 
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4 часа назад
2 дня назад