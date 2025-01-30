Задача включает реализацию Backend Driven UI с использованием мапперов, которые принимают абстрактные модели и возвращают UIView. Мапперы должны поддерживать декодинг из JSON и обеспечивать правильную конфигурацию вьюшек по дизайн системе. Необходимо реализовать различные экшены для пользовательских взаимодействий и расширить дизайн систему. Пример JSON и ключевые моменты работы мапперов приведены в описании.
Основы средств автоматизированного проектирования в энергетике
Необходимо сделать лабораторные работы 2-6 в Autocad. Вариант 14. С 52 просмотр данных для варианта. Только практическая часть, без теории. Срок до 17.05.2025.
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