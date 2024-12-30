Требуется выполнение 5 лабораторных работ по математике, 4 вариант. Все необходимые данные находятся на 114 странице и далее. Работа предполагает использование Excel для выполнения рутинных расчетов.
Творческая работа
Нужно сделать код , где буду взаимосвязи между скоростью детонационной волны взрывчатки, давлением от газов взрыва с типом взрывчатки и массой ее, на анимации вывести графики зависимостей , строку для выбора типа взрывчатки и массы , и чтобы на анимации был якобы взрыв и датчики анимир показывали числовые значения.
Методичка с формулами есть и с теорией , как и что определять
Звучит сложно , но необязательно делать прям вау , просто худо бедно сделать чтобы какая-нибудь анимация была и графики , главное чтобы зависимости и формулы были в коде верные
Фото , как +- должно выглядеть , на примере с другой лабораторной работой
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