Нужно сделать код , где буду взаимосвязи между скоростью детонационной волны взрывчатки, давлением от газов взрыва с типом взрывчатки и массой ее, на анимации вывести графики зависимостей , строку для выбора типа взрывчатки и массы , и чтобы на анимации был якобы взрыв и датчики анимир показывали числовые значения.

Методичка с формулами есть и с теорией , как и что определять

Звучит сложно , но необязательно делать прям вау , просто худо бедно сделать чтобы какая-нибудь анимация была и графики , главное чтобы зависимости и формулы были в коде верные

Фото , как +- должно выглядеть , на примере с другой лабораторной работой