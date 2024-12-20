Необхідно виконати лабораторну роботу на мові C, що включає проєктування і аналіз алгоритмів для вирішення NP-складних задач. Варіант 16. Необхідно також додати коментарі українською мовою.
Проєктування і аналіз алгоритмів для вирішення NP-складних задач ч.1
Необхідно виконати повністю лабораторну роботу, написати код потрібно на мові C, включаючи коментарі українською мовою. Варіант 16.
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