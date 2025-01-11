Лабораторные работы по математике

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Закрыт8 заявок130 просмотров

Мне нужно сделать 5 лабораторных работ по математике,4 вариант.Значения для моего варианта находятся на 114 странице и далее.Работа выполняется в Excel.Там все вроде как не сложно и все расписано, просто рутинная работа.

Выполнение лабораторных работ
4 месяца назад
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