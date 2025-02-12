CHR - Site Development and Support

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки251 просмотр

Looking for a developer who can take over our existing project.
Fix all outstanding issues and Continue with development and support.

The technologies that we use in this project are PHP, Laravel, React, Next.js.

Please provide your experience with the above technologies, your availability, and your Rate.

Must be able to work in the EST time zone.
Communication Languages: English, Russian or Ukrainian

Thank you.

LaravelNext.jsPHPReactДоработка сайтовУстранение ошибок
3 месяца назад
CHR-Project
Гарри 
53 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
40 лет
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Лучший веб-программист апреля
Денис
 
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