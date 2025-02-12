Требуется внести изменения в личный кабинет сайта, чтобы анкеты показывались до окончания баланса или по нажатию кнопки 'Выключить показ'. Необходима автоматизация процесса, чтобы избежать необходимости ручного продления размещения каждый час. Подробности в приложенном ТЗ.
CHR - Site Development and Support
Looking for a developer who can take over our existing project.
Fix all outstanding issues and Continue with development and support.
The technologies that we use in this project are PHP, Laravel, React, Next.js.
Please provide your experience with the above technologies, your availability, and your Rate.
Must be able to work in the EST time zone.
Communication Languages: English, Russian or Ukrainian
Thank you.
Заявки фрилансеров
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