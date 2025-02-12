Разработать бэкэнд на Next.js

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок37 просмотров

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1IV3vdEJZ0wrUCc11N0hX0vplNUgoWfkF/edit?rtpof=true&sd=true

Next.jsРазработка бэкенда
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alfateam_kz
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