Боты в Телеграм, поддержка. Уверенное знание Python

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Закрыт11 заявок366 просмотров

Требуется поддержка существующих Телеграм ботов и разработка новых. Как правило простые боты.

Для начала в существующем боте нужно:

1) языковые версии добавить (как минимум одну с возможностью добавлять больше)

2) добавить реферальную программу у существующего бота

3) автотесты

PythonСоздание ботовСоздание чат-ботов
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