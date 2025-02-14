Ищем разработчиков в команду для создания проектов на стыке AI и Web3.

Рассматриваем как full-stack, так и специализированных (frontend/backend) разработчиков.



Ищем того, кто:

Умеет быстро собирать MVP используя современные инструменты

FE: React + TypeScript + TailwindCSS / BE: Node.js + TypeScript + PostgreSQL

Участвовал или хочет участвовать в хакатонах (AI/crypto)

Готов иногда посидеть ночью или на выходных

Не любит корпоративную бюрократию и постоянные совещания

У нас есть:

Идеи с проверенным рыночным потенциалом

Связи в индустрии и опыт запуска проектов

Маркетинговое агентство для продвижения продуктов

Возможность быстро тестировать и запускать новые продукты



У тебя есть:

Опыт разработки на нашем стеке (full-stack или специализация)

Опыт создания и запуска проектов с нуля

Желание и возможность работать в гибком режиме, включая выходные

Базовое понимание web3/crypto будет плюсом

Умение самостоятельно принимать решения

Формат: удаленная работа, гибкий график

В заявке укажи:

На какую роль претендуешь (full-stack/frontend/backend) Примеры разработанных тобой продуктов или расскажи, какими проектами ты гордишься Твой опыт работы с указанным стеком технологий Твой подход к быстрой разработке MVP

Оплата обсуждается индивидуально.