Full-Stack / Frontend / Backend разработчик в стартап

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок2211 просмотров

Ищем разработчиков в команду для создания проектов на стыке AI и Web3.
Рассматриваем как full-stack, так и специализированных (frontend/backend) разработчиков.

Ищем того, кто:

  • Умеет быстро собирать MVP используя современные инструменты

  • FE: React + TypeScript + TailwindCSS / BE: Node.js + TypeScript + PostgreSQL

  • Участвовал или хочет участвовать в хакатонах (AI/crypto)

  • Готов иногда посидеть ночью или на выходных

  • Не любит корпоративную бюрократию и постоянные совещания

У нас есть:

  • Идеи с проверенным рыночным потенциалом

  • Связи в индустрии и опыт запуска проектов

  • Маркетинговое агентство для продвижения продуктов

  • Возможность быстро тестировать и запускать новые продукты


У тебя есть:

  • Опыт разработки на нашем стеке (full-stack или специализация)

  • Опыт создания и запуска проектов с нуля

  • Желание и возможность работать в гибком режиме, включая выходные

  • Базовое понимание web3/crypto будет плюсом

  • Умение самостоятельно принимать решения

Формат: удаленная работа, гибкий график

В заявке укажи:

  1. На какую роль претендуешь (full-stack/frontend/backend)

  2. Примеры разработанных тобой продуктов или расскажи, какими проектами ты гордишься

  3. Твой опыт работы с указанным стеком технологий

  4. Твой подход к быстрой разработке MVP

Оплата обсуждается индивидуально.

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