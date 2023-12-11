Symfony простой сайт блог Учебный проект.

Есть готов сайт но работает не очень, нужна оптимизация его и чуть доработать. Сайт создан по фронту на vue3, nuxt, а бэк на laravel, postgresql, redis. Самое основное узкое место это sql запросы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Учебный проект. не коммерческий
Нужно сделать следующий сайт блог с соблюдением этих задач, дизайна никого, главное функционал
1. Возможность регистрации пользователей. В качестве атрибута пользователя (логин, или просто уникальное поле) должен быть e-mail адрес.
2. Зарегистрированный и авторизованный пользователь с правами администратора может создавать записи в блоге.
3. Возможность комментирования записей как из-под зарегистрированного участника с ролью ROLE_USER, так и без авторизации, тогда пользователь должен оставить свой e-mail адрес
4. Администратор может одобрять или отклонять комментарии незарегистрированных пользователей,
5. Комментарии зарегистрированных пользователей публикуются автоматически, администратор может удалить любой комментарий
6. Поиск по статьям опубликованных в блоге, в простой реализации черзе LIKE по БД.
7. Должна использоваться луковичная архитектура: слой доступа к данным, слой бизнес-логики и слой представления
8. Как минимум два unit-теста для бизнес-логики приложения
9. Вся конфигурация базы данных должна быть исполнена в виде миграций, что бы можно было развернуть приложение с использованием нескольких команд
10. Инструкция-описание приложения должны быть написаны в файле readme.md в корне проекта. Инструкция должна содержать информацию о том, что это приложение умеет, как его развернуть разработчику (предположим, что его смотрит человек, который никогда его не видел) Какие переменные окружения нужны, какие значения по-умолчанию для этих переменных заданы в приложении
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