Верстка главной

HTML-версткаЗавершен1 заявка178 просмотров
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Здравствуйте.

нужна верстка главной.

посмотрите как сделана верстка на сайте (без bootstrap) и Сделайте так же.

Отдельный файлом css 

3 года назад
evgeniy888
Евгений 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад
$15
7 дней
Все понравилось. Спасибо!
В очередной раз сотрудничество прошло успешно.
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