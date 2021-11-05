Я делаю только качественные работы.

Я молодой веб разработчик. Верстаю больше года, верстаю адаптивно и кроссбраузерно. Точь в точь как в макете. Верстаю только из Figma макета. Гарантирую качественную работу в срок. Пока у меня нет отзывов по этому готов первые несколько проектов сделать за отзыв.

Список технологий:

-React

-Redux

-JS

-HTML

-CSS

-SCSS

Гарантия на свои работы: Готов исправит все недочеты и ошибки которые я мог упустить во время работы в течении недели.

Вот мое портфолио:

https://github.com/Nursultan-coder

Связь: