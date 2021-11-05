Нурсултан Чынарбеков Nursultan-coderNursultan-coder
21 годКиргизия/Бишкек
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я делаю только качественные работы.
Я молодой веб разработчик. Верстаю больше года, верстаю адаптивно и кроссбраузерно. Точь в точь как в макете. Верстаю только из Figma макета. Гарантирую качественную работу в срок. Пока у меня нет отзывов по этому готов первые несколько проектов сделать за отзыв.
Список технологий:
-React
-Redux
-JS
-HTML
-CSS
-SCSS
Гарантия на свои работы: Готов исправит все недочеты и ошибки которые я мог упустить во время работы в течении недели.
Вот мое портфолио:
https://github.com/Nursultan-coder
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @natlusruN_23
- WhatsApp: +996502230301
Портфолио
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