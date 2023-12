Разработка сайтов и программного обеспечения!

Обо мне

Меня зовут Петр, мне 25 лет, проживаю в Волгограде. В данный момент занимаюсь разработкой сайтов, а также программного обеспечения на заказ. Работаю в IT сфере в течении 3 лет. программированием начал увлекаться еще в юности где-то в 15-16 лет. Именно с этого момента я с головой окунулся в мир IT. Первый языком, который я выбрал, стал C#, просто потому, что он мне был интересен, как язык программирования. Изучал я его в течении нескольких месяцев, и вдруг меня потянуло в веб-разработку. И началось: html, css, js и php. Проработал я в вебе где-то год или больше, и мне это наскучило. Поэтому вернулся и по хорошему доизучал C#. В результате моих похождений у меня сформировалась база знаний по разработке, как программного обеспечения, так и сайтов.

Языки программирования

