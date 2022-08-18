Снять обзор на игру (3- 5 мин)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт30 заявок404 просмотра

Необходимо снять обзор на браузерную игру. Показать процесс регистрации и рассказать немного о самой игре, информация будет предоставлена.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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