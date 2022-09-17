Фото та Відео...Не кількість а якість.

Добрий день або ніч...Дякую що Ви виділили час на ознайомлення з моїм портфоліо... Я звернув увагу на фото і відео коли мій старший син випустився з дитсадочку.Відео було змонтовано жахливо з ефектами рівня нижче дна ями...А фото теж не були оригінальним ...а от ціна була на мою думку завищена до рівня зірок.Мої ціни будуть завжди не такі високі як в конкурентів через такі причини... 1.Мені потрібний стабільний заробіток а не одне замовлення по вартості зірок... 2.Я як початківець не маючи досвіту і відгуків(стажу) на сайті Weblancer піду на зустріч в ціні...А якість ви самі оціните відгуками за мою працю... 3.Я ціную клієнта а не колекціоную.Ще раз дякую за саме дороге за Ваш час...