Обо мне

Создаю продающие макеты и креативы благодаря системному мышлению, быстро структурирую информацию, выделяю главное. Хорошо развито чувство гармонии, грамотная речь, исполнительная, внимательная, доброжелательная. Не боюсь нового, легко обучаюсь и адаптируюсь. Пунктуальная и довожу дела до конца. Работаю на результат и всегда готова искать хорошие решения. Буду рада работать с вами!

В своей работе я сочетаю любовь к красоте, творчеству, лаконичности и умение мыслить структурно. Создаю дизайн, который говорит о себе без слов, интуитивно передает смысл и послание потенциальному клиенту.

Знание психологии помогает подбирать стиль, оформление согласно психотипу вашего клиента, а опыт работы главного бухгалтера помогает соблюдать дедлайны и ставить правильные приоритеты в работе.

Получаю удовольствие от процесса работы и от классного результата! Поэтому я заинтересована сделать хорошую работу для вас.

Оформляю сайты на платформе Тильда. С нуля, от определения концепции, до базовых настроек.