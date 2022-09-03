Превью для видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка29 просмотров

собрать превью для видео в фотошопе

3 года назад
guest_16621109340185
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

koledgoy007
Николай 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
1 день
Вся работа в срок и по ТЗ, рекомендую
Работаю с данным заказчиком не первый раз, четко поставлена задача, максимум включенности в проекты, максимум позитива, рекомендую

Заявки фрилансеров

koledgoy007
Николай 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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