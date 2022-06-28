Workdealer

Артем Workdealer

 
27 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
5 часов назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
minun_huoneeni
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Превратить мою идею в красивый дизайн для мерча
Прекрасный заказчик, максимально подробное ТЗ, хорошая коммуникация, оплата в срок
Сверхотзывчивый, вежливый, профессиональный - исполнитель. Получил, замечательнейшее качество работы (довольно сложный дизайн), при разумной цене (было несколько раундов - мелких правок, за которые, не пришлось доплачивать).
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