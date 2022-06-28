Workdealer

Треба виконавиця з приємним дівочим або жіночим голосом, тоново-тембрально еластичним, з талантом і навиком озвучування жіночих персонажів, непоганим мікрофоном (не гірше Fifine K669), яка може вільно розмовляти на русськом, суржику (суміш русського, українського), українськом – ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Озвучивание3 заявкиОткрыт11 дней назад
- $5
На видеоотрезке, из фильма "Али" (рад бы прикрепить, для быстрого ознакомления, но здесь это нельзя; без проблем отправлю куда угодно, или можете скачать фильм, и сами посмотреть, по таймкоду, где показан момент: версия фильма, с ...Видеомонтаж9 заявокЗакрытгод назад
- $5
На видеофрагменте, из фильма "Али" (хотел прикрепить, для быстрого ознакомления, в формате mp4, но оказывается, это здесь - нельзя; могу отправить на почту, или другое место, где это - льзя, или можете скачать фильм, и ...Видеомонтаж18 заявокЗакрытгод назад
- $10
Идея, вдохновленная вторым боксерским матчем, между Мухаммедом Али и Сонни Листоном, в котором Али нокаутировал Листона, и стал в интересную позицию. Дизайн, это тоже оконченный боксерский матч, между здоровой едой и вредной едой, здоровая - ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
год назад
Прекрасный заказчик, максимально подробное ТЗ, хорошая коммуникация, оплата в срок
Ответный отзыв
Сверхотзывчивый, вежливый, профессиональный - исполнитель. Получил, замечательнейшее качество работы (довольно сложный дизайн), при разумной цене (было несколько раундов - мелких правок, за которые, не пришлось доплачивать).