Моушн дизайнер, монтажер видео.

Привет! Сразу скажу что Figma, Paint Tool SAI, Photoshop, Premier Pro, After Effects, Adobe Audition, FL Studio, Blender я овладел мастерски! Учил с детства, прошел курсы некоторых ПО, и сейчас живу в них!

Если ты на моей странице дорогой друг, значит ты на верном пути выбора исполнителя, я недавно присоединился к этому сервису, но имею опыт в сфере обработки мультимедиа около 15 лет.