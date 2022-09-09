Монтаж Видео
Привет!
Если вам нужно редактирование самых разных видео, то вы попали по
адресу. Я монтирую в таких программах, как Adobe Premiere Pro и Adobe
After Effects. Опыт работы в программах чуть больше 1 года. Мои сильные
стороны это реклама, музыкальные клипы, игровые видео и видео о
путешествиях. Вы можете увидеть их в моем портфолио. Надеюсь на
доброжелательность в общении)
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Портфолио едит2 просмотра
- Порфтолио саунд-дизайн1 просмотр
- Портфолио motion design1 просмотр
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
3 года назад
Отличная работа. Рекомендую Алексея как ответственного исполнителя
Ответный отзыв
Отличный работодатель, указал на ошибки, и помог освоиться))