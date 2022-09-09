Монтаж Видео

Привет!

Если вам нужно редактирование самых разных видео, то вы попали по

адресу. Я монтирую в таких программах, как Adobe Premiere Pro и Adobe

After Effects. Опыт работы в программах чуть больше 1 года. Мои сильные

стороны это реклама, музыкальные клипы, игровые видео и видео о

путешествиях. Вы можете увидеть их в моем портфолио. Надеюсь на

доброжелательность в общении)