Alex_leb1

Алексей Alex_leb1

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Монтаж Видео

Привет!

Если вам нужно редактирование самых разных видео, то вы попали по

адресу. Я монтирую в таких программах, как Adobe Premiere Pro и Adobe

After Effects. Опыт работы в программах чуть больше 1 года. Мои сильные

стороны это реклама, музыкальные клипы, игровые видео и видео о

путешествиях. Вы можете увидеть их в моем портфолио. Надеюсь на

доброжелательность в общении)

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Портфолио

Отзывы заказчиков

Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$7
10 баллов
3 года назад
Заблюрить надпись на видео
Отличная работа. Рекомендую Алексея как ответственного исполнителя
Отличный работодатель, указал на ошибки, и помог освоиться))
Ответный отзыв