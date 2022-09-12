Монтаж ролика из ряда фото и видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка71 просмотр

Здравствуйте!

оставляли заявку к моему заказу пару месяцев назад

если есть у вас возможность,

давайте сделаем ролик

укажите стоимость)

есть ряд фото и небольших видео с отдыха, где я с ребёнком, хочу получить на выходе красивый ролик под музыку. Как то так)

3 года назад
guest_16564841915295
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Записать видео-отзыв (девушки)

    Ищем девушек от 20 до 50 лет для записи видео-отзывов. Оплата составляет 1500 рублей за одно видео. Необходимо записать около 5 видео. Подходите, если вы готовы участвовать в проекте.

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Снять видео для тиктока

    $15

    Требуется снять 10 видео в формате TikTok или Instagram, демонстрируя работу на ноутбуке. Съемка осуществляется с iPhone 10 или выше. Видео должны начинаться по-разному, показывая открытые сайты и адресные строки. Основная идея:

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно снять видео с детскими поделками/экспериментами

    $100

    Необходимо снять видео с 5 детскими поделками или экспериментами. Съемка должна быть в 4K, на экране видны только руки и фон. Работа включает подбор идей, съемку и обработку трех версий видео: квадратной, вертикальной и горизонтальной. Идеальный кандидат — креативный человек с опытом качественной съемки и наличием соответствующего оборудования.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж видеоролика для youtube

    Необходимо выполнить монтаж видеоролика для YouTube длительностью 5-7 минут. Требуется минимальное количество эффектов и переходов. Ожидаются предложения по цене.

    Видеомонтаж73 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка видео ролика

    $49

    Требуется создать 10-секундный видео ролик для телевидения с озвучкой. Необходимо предоставить примеры работ и указать цену. Срок выполнения — не более 5 дней.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Реакция на видео

    Необходимо записать видеореакцию на просмотр англоязычного видеоролика. Важно, чтобы реакция была артистичной и выразительной. Знание английского языка желательно для лучшего понимания материала.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарезать несколько видео с ютуба

    Необходимо нарезать несколько видео с YouTube на фрагменты длительностью 5-7 секунд. Видео должно быть снято с высоты для 7 городов и использоваться в качестве фона на сайте. Ожидается качественная работа с видео и соблюдение временных рамок.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж короткого видеоролика

    Требуется монтаж 25-секундного видео в стиле примера. Заказ будет выполнен на договорной основе. Материалы (png и тайминги) будут предоставлены позже. Процесс создания не будет жестко контролироваться, ожидается творческий подход к работе.

    Видеомонтаж32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж видео

    $30

    Необходим видеомонтаж длительностью 1.20 секунд для YouTube. Задача включает вставку слайдов и наложение новой озвучки. Исходные материалы будут предоставлены. За основу возьмите указанное видео.

    Видеомонтаж61 заявка
    Закрыт
    3 года назад