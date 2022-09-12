Здравствуйте!

оставляли заявку к моему заказу пару месяцев назад

если есть у вас возможность,

давайте сделаем ролик

укажите стоимость)

есть ряд фото и небольших видео с отдыха, где я с ребёнком, хочу получить на выходе красивый ролик под музыку. Как то так)