Видеомонтажер

Начинающий видеомонтажер.

Успешно прошла ряд тренингов и курсов Школы ВИДЕО - Алексея Радонец.

Регулярно посещаю уроки и мастер-классы по разным направлениям видеомонтажа.

Для продвижения Вашего бизнеса или услуги, помогу создать продающие видеоролики, заставки, презентации (проморолики), ролики для соцсетей и т.д.

Для Вас лично, смонтирую домашние видео для родных и близких, тематические видео или видео просто так, для поднятия настроения и приятных воспоминаний.

Работаю каждый день. Всегда на связи.