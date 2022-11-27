Видеомонтажер
Начинающий видеомонтажер.
Успешно прошла ряд тренингов и курсов Школы ВИДЕО - Алексея Радонец.
Регулярно посещаю уроки и мастер-классы по разным направлениям видеомонтажа.
Для продвижения Вашего бизнеса или услуги, помогу создать продающие видеоролики, заставки, презентации (проморолики), ролики для соцсетей и т.д.
Для Вас лично, смонтирую домашние видео для родных и близких, тематические видео или видео просто так, для поднятия настроения и приятных воспоминаний.
Работаю каждый день. Всегда на связи.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- БЮРО2 просмотра
- ПРОМО (вертикальное)3 просмотра
- ПРОМО4 просмотра
- Работа с анимацией3 просмотра
- Если Вы есть, будьте Первыми!2 просмотра
- День рождения2 просмотра
- Собаки2 просмотра
Видеомонтаж
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$5/час
от $20от 1 дня
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