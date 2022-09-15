Режиссёр монтажа с опытом работы в самых крупных продакшенах в стране ( Good Story Media, Medium Quality , Comedy Club Production) Действующий режиссер монтажа в medium quality, веду несколько ютуб проектов. Исполнительный ,не валю дедлайны, полностью погружаюсь в проект. Опыт монтажа всех видов контента , от репортажных видео , до огромных многокамерных проектов , сериалов, ютуб шоу. Сейчас есть свободное время , с удовольствием возьму проекты.

Портфолио: https://sites.google.com/view/vladsemikovportfolio/работы