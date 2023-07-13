Сценарий для видео на ютуб с исторической тематикой

Мы съездили на развалины древнего буддийского храма в Казахстане. Имеется видео съемка поездки и остатков самого храма. Сделаем 3D визуализацию храма, как он выглядел в 17 веке. Нужно собрать из отснятого видео историю. 3D только интерьера и экстерьера. Без 3D персонажей. На съемках были профессор истории и съемочная команда.

Будет речь участников видео и закадровый голос. Сценарий нужен для правильного монтажа и закадрового голоса. Все по классике: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог.

Храм разрушен и разграблен, но возможно удастся его восстановить для развития туризма и сохранения наследия.

Хронометраж около 10 минут. ЗКТ конечно не должен звучать все 10 минут. А только в нужных местах.